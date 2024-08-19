Мастер-класс по живописи провели для участниц женского клуба в Мытищах

Мастер-класс по рисованию организовали для волонтеров Балашихи, которые состоят в женском клубе «Гармония», созданном при Общественной палате. На встрече женщин научили рисовать на холстах цветы.

В Общественной палате Балашихи прошел мастер-класс по художественной живописи для участниц женского клуба «Гармония». Урок провела член международного союза художников, художник-аэрограф, руководитель арт-студии «Яркий мир искусства» Надежда Симдянкина.

Участницы освоили технику «акварель по мокрому». На холстах рисовали цветущие деревья, гроздья глицинии изобразили на мелкозернистом холсте, а свои картины женщины забрали домой.

«В жизни мы сталкиваемся с разными задачами, которые порой требуют нестандартного подхода. Творчество помогает нестандартно думать, открывает второе дыхание», — отметила член международного союза художников Надежда Симдянкина.

В мастер-классе участвовали волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи» и Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». Каждый день они собирают гуманитарную помощь для жителей новых территорий России и пострадавших в Курской области, плетут маскировочные сети, делают оконные свечи.

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