Мастер-класс по выпечке для детей с ОВЗ прошел в Солнечногорске

В комплексном центре социального обслуживания дети под руководством взрослых испекли шарлотку и собрались на совместное чаепитие. Мероприятие прошло в рамках проекта «Женское движение Единой России».

Кулинарное занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялось в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» в Солнечногорске.

В мастер-классе приняли участие председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, директор центра Сергей Гуров, руководитель местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Новикова, а также родители и дети.

«Мероприятие проходило в уютной и специально оборудованной кухне комплексного центра. Оно стало важным шагом для социализации детей, развития у них самостоятельности. Атмосфера была поистине теплой и дружелюбной, наполненной смехом и шутками», — поделилась Марина Веремеенко.

Под руководством взрослых участники приготовили классическую шарлотку, освоив последовательность действий и правила безопасной работы на кухне. Финалом встречи стало совместное чаепитие, где ребята попробовали собственноручно приготовленную выпечку и пообщались в неформальной обстановке.