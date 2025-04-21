Мастер-класс по украшению пасхальных куличей прошел в Дмитрове

Накануне одного из главных христианских праздников в Троицком соборе города Яхромы прошел мастер-класс по украшению праздничных куличей. В мероприятии участвовало более 200 человек.

Волонтеры «Единой России» и «Молодой гвардии», воспитанники воскресной школы, дети прихожан с удовольствием украшали сахарной глазурью, кондитерским бисером и шоколадными шариками изделия, которые испекла и привезла руководитель «Музея дмитровской лягушки» Юлия Хазова.

В мастер-классе также поучаствовали глава Дмитровского округа Иван Курданин и его семья. Руководитель муниципалитета пригласил присутствовавшего в храме основателя группы «СерьГа» Сергея Галанина присоединиться к поездке в семейный центр «Дмитровский».

Музыкант исполнил для воспитанников центра несколько песен, а потом вместе с Иваном Курданиным раздал детям освященные куличи. Пасхальные угощения также получили пожилые люди из Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения.

«Этот день наполнен светом и добротой. Ребята из центра „Дмитровский“ поразили меня своей открытостью и жизнелюбием. А наши куличи для пожилых — это скромный, но искренний знак внимания и заботы», — рассказал Иван Курданин.