Мастер-класс по уходу за новорожденным провели для будущих матерей в Истре

Очередное занятие «Школы будущих родителей» состоялось в женской консультации № 2 в Дедовске. Участники мероприятия обсудили важные вопросы, касающиеся ухода за новорожденными.

Занятия провели заместитель главного врача по детству Анна Соколова и заведующая педиатрическим отделением Эллада Потехина. В рамках проекта «Здоровое будущее» для будущих мам прочитали лекцию на тему «Новорожденный дома».

Женщины узнали о взаимодействии детской поликлиники и семьи, в том числе о нюансах процедуры прикрепления к медицинскому учреждению, о том, как проходит первый патронаж и как часто ребенка должен посещать педиатр.

Специалисты также рассказали слушательницам о неонатальном скрининге: где производится забор материала, когда ждать результат и что делать, если выявлена патология у будущего ребенка.

В рамках занятия состоялся традиционный мастер-класс по уходу за новорожденным, а в завершении все участницы получили наборы первой необходимости для малыша.