Мастер-класс по цифровой медицине прошел на съезде терапевтов Подмосковья
Второй день VIII Международного съезда терапевтов Московской области проходит в МОНИКИ. Одной из главных тем встречи стало обсуждение развития цифровой медицины.
Для гостей съезда провели мастер-класс на тему «Цифровые технологии в профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений». Мероприятие организовала декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день цифровая медицина становится лейтмотивом взаимодействия врачей и пациентов.
«Современные технологические возможности позволяют беречь время, обеспечивая при этом контроль над заболеваниями», — указала специалист.
По словам Чернявской, в МОНИКИ трудятся лучшие специалисты по своим направлениям. Они всегда готовый прийти на помощь как жителям Подмосковья, так и коллегам с других медицинских учреждений региона, которым оказываются консультации по различным тяжелым случаям.
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