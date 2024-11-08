Мастер-класс по цифровой медицине прошел на съезде терапевтов Подмосковья

Второй день VIII Международного съезда терапевтов Московской области проходит в МОНИКИ. Одной из главных тем встречи стало обсуждение развития цифровой медицины.

Для гостей съезда провели мастер-класс на тему «Цифровые технологии в профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений». Мероприятие организовала декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день цифровая медицина становится лейтмотивом взаимодействия врачей и пациентов.

«Современные технологические возможности позволяют беречь время, обеспечивая при этом контроль над заболеваниями», — указала специалист.

По словам Чернявской, в МОНИКИ трудятся лучшие специалисты по своим направлениям. Они всегда готовый прийти на помощь как жителям Подмосковья, так и коллегам с других медицинских учреждений региона, которым оказываются консультации по различным тяжелым случаям.