Мастер-класс по традициям русской бани прошел в Подольске

Баня — особое пространство, в котором о посетителях заботился своего рода проводник, которым является пармастер. Это относительно молодая специальность, которая требует знаний в области анатомии и физиологии, биохимии и психологии, этики и эстетики. Кроме того, пармастер должен разбираться в устройстве бани, искусстве владения паром и свойствах трав.

Участникам бесплатного мастер-класса рассказали об истории и традициях русской бани. Они под руководством специалиста Дениса Вахова отработали на практике навыки парения.

«Мы учимся создавать баню так, как она задумывалась нашими предками, переносить культуру и традиции русской бани в современный мир», — отметил Денис Вахов.

Полученные знания помогут профессиональным банщикам совершенствовать свое искусство, чтобы посетители бани могли восстановить свои силы, очиститься душой и телом и получить позитивные эмоции.