Мастер-класс по танцу прошел доме культуры «Луговая» в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня состоялся увлекательный мастер-класс на тему «Областные особенности русского народного танца». Педагог хореографического ансамбля «Каблучок» Надежда Чичкина пригласила в качестве ведущего солиста Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» Антона Бойко.

Антон Бойко поделился с участниками особенностями танцевального стиля Орловской области, акцентируя внимание на уникальной пластике рук, сформировавшейся под влиянием природных условий и местных обычаев.

«Руки двигаются во всех направлениях и „играют“. Мужские движения отличаются темпераментом — руки над головой, притоп ног с высоким поднятием колена, выход „вприсядку“. Женские движения характеризуются четкими выбиваниями дробей ногами», — рассказал артист.

В мастер-классе также активно участвовали танцоры ансамбля «Каблучок», которые помогали отрабатывать основные танцевальные движения и поддерживали атмосферу творчества и вдохновения.

В скором времени весь старший состав ансамбля будет обучен танцам «по-орловски», что позволит расширить репертуар и сохранить традиции русского народного танца. Мероприятие стало ярким событием для участников и зрителей, способствуя развитию культуры и искусства в Лобне.

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