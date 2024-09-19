Мастер-класс по созданию сухого армейского душа провели в Балашихе

Мастер-класс по созданию сухого армейского душа провели для учащихся школы № 30 в Балашихе. Изготовленные изделия войдут в очередную партию гуманитарного груза.

Ученики седьмого класса школы № 3 в Балашихе поучаствовали в двух мастер-классах. Вместе с педагогом Светланой Урсеговой они создавали окопные свечи и сухой армейский душ.

Обучение прошло в помещении «Фонда поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта „Защита“.

«Еще раз показала ребятам как можно дать вторую жизнь жестяной банке и картону. Рассказала как делать фитиль из картона, как расколоть парафин с меньшими потерями материала, какие должны кусочки, как его топить и заливать, и какой марки он должен быть. Хотелось, чтобы ребята не просто приобрели новый навык, но и почувствовали себя частью чего-то важного. Нашим бойцам сейчас непросто, важно их поддерживать и окружать своим вниманием», — прокомментировала исполнительный директор «Фонда „Защита“ Ирина Митюрина.

Созданные изделия войдут в очередную партию гуманитарного груза. Его формируют на базе этого фонда в микрорайоне Гагарина совместно с председателем правления, депутатом горсовета Балашихи Сергеем Чураковым. После гумпомощь отправят на передовую.

Напомним, что в округе работают три пункта сбора гумпомощи — в Общественной палате и в местных отделениях партии «Единая Россия».

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