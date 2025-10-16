Мастер-класс по созданию открыток прошел в молодежном центре в Королеве

Творческое мероприятие под названием «Открытка для папы» состоялось в преддверии Дня отца, который отмечают в России в третье воскресенье октября. Мастер-класс для детей организовали в Семейной мастерской молодежного центра «Космос».

Для начала ребятам рассказали об истории и значение праздника. Затем юные участники мастер-класса под руководством опытных наставников приступили к созданию поздравительных открыток для своих отцов. Свои креативные идеи дети воплощали с помощью разнообразных материалов — бумаги, наклеек и декоративных элементов. Каждая открытка получилась уникальной, яркой и праздничной.

«Это замечательная возможность проявить свои чувства к папе и сделать ему подарок своими руками», — поделился один из участников мастер-класса.

Свои творения ребята забрали домой, чтобы подарить любимым папам и поздравить их в этот особенный день.