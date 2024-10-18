Мастер-класс по созданию открыток ко Дню отца прошел в Воскресенске

Активисты и сторонники партии «Единая Россия» организовали и провели в честь Дня отца занятие для юношей и девушек Воскресенска. Праздник ежегодно отмечается в России в третье воскресенье октября.

Школьники во время мастер-класса изготовили своими руками открытки для отцов. Ребята очень старались и вложили всю душу в свои работы.

Мероприятие провели в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Исполнительный секретарь местного отделения «Единой Росси» Андрей Баранов отметил, что День отца имеет огромное значение для всех россиян и напоминает в важности семейных ценностей. «В этот праздник мы выражаем благодарность и признательность нашим отцам за все, что они делают для нас», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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