Мастер-класс по созданию комиксов провели для школьников в Богородском округе

Учащиеся Богородского округа попробовали нарисовать собственные комиксы о героических событиях и людях. Такой мастер-класс подготовили для школьников Центра образования № 21.

Учащиеся десятого класса Центра образования № 21 посетили мероприятие по созданию патриотических комиксов. Ребята попробовали нарисовать свои собственные истории, изучив основные правила и техники по созданию комиксов.

Участники мастер-класс с удовольствием принялись за работу и с головой погрузились в мир творчества. В данном случае комикс — это прекрасная возможность ярко и наглядно донести определенную информацию до читателя. А сочетание текста и визуального изображения делают информацию интригующей и легко воспринимаемой.

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