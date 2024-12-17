Мастер-класс по созданию игрушечных змеек пройдет в Лобне 18 декабря

Дом культуры «Луговая» приглашает детей и их родителей на новогодний мастер-класс «Символ года». Участники смогут сшить свою собственную мягкую змейку из фетра.

Грядущий год по китайскому календарю — год Зеленой Деревянной Змеи. Это животное символизирует мудрость, интуицию и перемены. Под руководством опытного педагога Ирины Марковой юные мастера создадут уникальные поделки и смогут проявить свои творческие способности.

Организаторы уверены, что занятие понравится не только детям, но и взрослым. Это хорошая возможность провести время с пользой, подготовиться к празднику и забрать домой самодельный символ нового года.

Мастер-класс пройдет в домке культуры «Луговая» по адресу: Научный городок, 1Б. Участников ждут 18 декабря. Начало — в 16:00.

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