Мастер-класс по созданию фруктовой открытки проведут в ДК «Родник» в Чехове

Мероприятие «Волшебные фрукты» проведут 19 августа в Доме культуры «Родник» Чехова. Участникам расскажут о полезных свойствах фруктов, а также научат делать необычную открытку.

Организаторы расскажут об упоминании и образе фруктов в русских народных сказках, напомнят о народных приметах и поговорках, которые помогали на Руси отмечать Яблочный спас.

Для гостей проведут мастер-класс по созданию открытки «Спасское яблочко». Ее можно будет подарить родителям, друзьям и близким.

Вход на мероприятие свободный.

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