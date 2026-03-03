Мастер-класс по шрифтовой композиции провели в Черноголовке

Черноголовская городская библиотека на один день превратилась в настоящую мастерскую каллиграфии и графического дизайна. Здесь прошел мастер-класс по шрифтовой композиции, который позволил его участникам взглянуть на привычные буквы совершенно под новым углом — не как на средство передачи информации, а как на самостоятельные художественные элементы.

Занятие, проведенное Людмилой Борисенко, педагогом дополнительного образования «МАН „Импульс“», собрало самых разных жителей города — от новичков, впервые взявших в руки перо, до тех, кто уже имел представление о каллиграфии.

«С помощью традиционных инструментов — туши, пера и кисти — участники учились создавать настоящие произведения искусства. Каждый штрих, каждое движение руки превращало обычную букву в изящный графический элемент. Участники экспериментировали с линиями, придавая им толщину и плавность изгибов, воплощая на бумаге свои творческие задумки», — отметили организаторы.

Также они добавили, что главная цель мастер-класса — показать, что письменность может быть не только функциональной, но и эстетической. Каждая буква обладает своим характером и может стать основой для самобытного художественного произведения. Участники не только освоили базовые приемы шрифтовой композиции, но и унесли с собой готовые работы.