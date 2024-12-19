Мастер-класс по шитью игрушек провели для «Активного долголетия» в Лобне

Пенсионеры из Лобни поучаствовали в мастер-классе по шитью игрушек. Его организовали для представителей клуба «Активное долголетие».

Активистов научили создавать новогодние поделки. Они самостоятельно изготовили оригинальные декоративные игрушки. Мастер-класс провели представители группы «Сотворчество сердец».

Второе занятие посвятили созданию елочных шаров из бусин и бисера. Мастер-класс организовала участница «Активного долголетия» Нина Петровна.

«В результате работы участников получились замечательные разноцветные шарики, которые будут радовать глаз и сверкать на нашей елке. Мы благодарим Нину Петровну за организацию этого замечательного мероприятия и за вдохновение, которое она подарила всем присутствующим», — сказали организаторы события.

Отметим, что мероприятия для участников клубов «Активное долголетие» проходят в Подмосковье регулярно.