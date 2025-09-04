Мастер-класс по шахматам для детей прошел в Королеве

Преподаватели «Академии шахмат Королева» организовали тематическое занятие в молодежном центре «Космос» в микрорайоне Первомайский. Всех желающих они обучали искусству ведения этой интеллектуальной игры.

Сначала участники прослушали теоретическую лекцию. Затем они перешли к практике.

Ребята сыграли быстрые партии. Все игры проходили под руководством опытных наставников, которые подсказывали и корректировали шаги, а также объясняли ошибки на примерах.

«Подобные мероприятия способствуют развитию интеллектуальных способностей детей, воспитывают внимание, усидчивость и умение мыслить стратегически. Шахматы становятся все популярнее среди молодежи благодаря таким инициативам, открывающим детям двери в мир сложных головоломок и интересных стратегических решений», — прокомментировали организаторы мастер-класса.