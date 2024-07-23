Мастер-класс по сбору и ферментации лекарственных трав проведут в Серпухове

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

Фермерское хозяйство в Серпухове проведет мастер-класс по сбору полезных трав 27 июля. Участники смогут самостоятельно собрать полезные растения и ферментировать их.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что сборы лекарственных дикорастущих растений используются для профилактики стрессов, простудных заболеваний и других недугов.

В Серпухове для участников мастер-класса проведут ознакомительную экскурсию, на которой расскажут о свойствах и пользе трав для организма. Желающие смогут заготовить целебные сборы, ферментировать иван-чай. Кроме того, гостям представят рецепты полезных салатов с травами, коктейлей, пасты, супов и травяного напитка с добавлением меда. Завершится мероприятие обедом из фермерских продуктов.

Экскурсия пройдет с 11 до 16 часов в фермерском хозяйстве «Федорова Н.Б.» по адресу: городской округ Серпухов, территория Лукино-2, земельный участок № 4. Записаться можно по телефону +7 903 549 51 66.

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