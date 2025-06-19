Мастер-класс по самбо провели для спортсменов Лыткарина

Заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматулин провел мастер-класс во втором корпусе политехнического колледжа «Лыткарино» для членов спортивного клуба «Самбист». Он раскрыл юным спортсменам секреты мастерства.

Почетный гость подготовил для ребят насыщенную программу, в которой сочетались теоретические знания и практические навыки. Раис Рахматулин подробно рассказывал и демонстрировал на практике технику выполнения болевых приемов на ноги, уделяя особое внимание таким приемам, как «ахиллес», «рычаг колена», а также работе в партере с захватами и удержаниями. После детального объяснения каждого упражнения юные самбисты отрабатывали все элементы на практике, работая в парах в нескольких раундах, чтобы закрепить полученные знания и отточить технику выполнения приемов.

«Раис Рахматулин подкорректировал мои ошибки, что помогло улучшить технику приемов. Очень рад, что к нам приехал многократный чемпион мира. Для меня это познавательный опыт», — сообщил самбист Алексей Кириллов.