Мастер-класс по самбо прошел в центре единоборств в Мытищах

В Центре единоборств городского округа Мытищи состоялся мастер-класс с заслуженным тренером России Мгером Папяном. Темой мероприятия стала «Функциональная выносливость в борьбе самбо: увеличение нагрузки на фоне усталости».

Этот уникальный мастер-класс собрал более 140 юных самбистов из Мытищ, Королева, Москвы и Пушкино, что демонстрирует растущий интерес к самбо и единоборствам в Подмосковье.

Молодые спортсмены получили возможность учиться у одного из лучших специалистов страны. Мгер Папян делился своим опытом и знаниями, акцентируя внимание на важности развития функциональной выносливости — ключевого аспекта успеха в борьбе. В рамках мастер-класса он продемонстрировал эффективные техники и упражнения, направленные на увеличение нагрузки без вреда для здоровья. Участники не только наблюдали за демонстрацией упражнений, но и активно включались в процесс, применяя полученные знания на практике.

Особое внимание было уделено методам восстановления после интенсивных тренировок и правильному распределению нагрузки в условиях усталости. Мгер Папян объяснил, как грамотный подход к тренировкам и отдыху помогает спортсменам достигать высоких результатов. «Функциональная выносливость — это основа успешного выступления на соревнованиях. Правильное распределение сил и времени для восстановления может стать решающим фактором в борьбе», — отметил тренер.

Местный координатор проекта Владимир Акимов подчеркнул, что этот мастер-класс стал отличной возможностью для создания новых связей между спортсменами из разных городов и обмена опытом.

Участники выразили благодарность Мгеру Папяну за ценные знания и практические навыки. Мастер-класс стал ярким событием для юных самбистов Подмосковья и еще одним шагом на пути к популяризации единоборств среди молодежи.