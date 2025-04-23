Мастер-класс по самбо прошел в Мытищах

Спортсмены из разных городов приняли участие в тренировке в Мытищах, где проработали навыки борьбы. Мероприятие провел тренер Папян Нвер.

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Выбор сильных» в Центре единоборств. «Подхват под две ноги» — этой теме посвятили тренировку, направленную на развитие техник и приемов самбо и спортивного мастерства ребят.

Участие в мастер-классе приняло свыше 130 самбистов из разных городов, включая Мытищи, Ивантеевку, Химки и Сергиев Посад. Спортсмены получили уникальную возможность прокачать свои навыки под руководством одного из лучших мастеров в области самбо. Особое внимание уделили практическому закреплению техники и обмену опытом.

«Событие стало важным этапом в реализации патриотического и спортивного воспитания среди молодежи, простимулировав интерес к единоборствам и здоровому образу жизни». Итоги мероприятия положительно скажутся на подготовке спортсменов и укреплении боевого духа молодых участников», — отметил местный координатор проекта, член политического совета партии «Единая Россия» Владимир Акимов.