Мастер-класс по самбо для детей прошел в Лосино-Петровском округе

В парке «Культуры и отдыха» поселка Свердловский состоялась открытая тренировка по самбо, организованная местным отделением партии «Единая Россия» в рамках партийных проектов «Za Самбо» и «Детский спорт». Ее провел опытный тренер Виталий Алексеев.

Он не только продемонстрировал мастерство и технику самбо, но и с большим вниманием объяснил участникам основные приемы и нюансы этого вида спорта и подчеркнул важность правильного выполнения движений для достижения успеха.

«Это мероприятие стало настоящим праздником для всех, кто интересуется самбо, а также для тех, кто только начинает знакомство с этим захватывающим и динамичным видом спорта», — отметил Виталий Алексеев.

Занятия по самбо, организованные в рамках партийных проектов, направлены на популяризацию этого интересного и полезного вида спорта, сохранение здоровья подрастающего поколения и продвижение идеи здорового образа жизни среди молодежи. Эти инициативы заслуживают особого внимания, так как способствуют формированию активной и здоровой нации.

«Такие проекты являются надежными проводниками, ведущими нашу молодежь к вершинам спортивного мастерства! Благодаря им мы открываем новые горизонты для развития самбо — исконно русского боевого искусства, которое закаляет тело и дух, воспитывает в наших детях силу, мужество и волю к победе», — прокомментировал координатор партийного проекта «Детский Спорт» Николай Клищ.

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