Мастер-класс по росписи новогодних игрушек прошел в школе № 22 в Балашихе

В преддверии новогодних праздников директор школы № 22 обратилась в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» с просьбой организовать творческий мастер-класс для учеников второго класса. Инициативу поддержали волонтеры «Молодой Гвардии», которые провели урок по росписи новогодних игрушек в рамках партийного проекта «Доброе дело».

Мероприятие подарило детям возможность проявить свою фантазию, узнать больше об истории Нового года и создать уникальные украшения для праздничной елки. Каждый ребенок смог расписать игрушку своими руками, вложив в нее частичку своего настроения и творчества.

«Мы рады, что смогли подарить детям радость творчества и познакомить их с историей Нового года. Подобные мастер-классы — это не просто занятие, а возможность выразить свою индивидуальность и создать что-то особенное своими руками. Уверен, что каждый участник ушел домой с улыбкой и прекрасным настроением», — отметил руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Молодогвардейцы подчеркнули, что участие в таких проектах помогает не только поддерживать жителей города, но и вдохновлять других на добрые дела. Проект «Доброе дело» становится важным элементом социальной жизни, объединяя людей и создавая атмосферу взаимопомощи и поддержки.