Мастер-класс по росписи и кинопоказ для детей с ОВЗ провели в Лобне

К Международному дню детского церебрального паралича в городском округе Лобня прошел мастер-класс по росписи фигурок из гипса и кинопоказ. Мероприятие для подопечных некоммерческой организации «Добрология» прошло во Дворце культуры «Чайка».

Международный день детского церебрального паралича отмечают в первую среду октября по всему миру. Для воспитанников некоммерческой организации «Добрология» организовали творческий мастер-класс по росписи гипсовых фигурок, а также показали детский фильм. Мероприятие прошло на площадке Дворца культуры «Чайка».

«Мы все разные, но все равные», — рассказали специалисты «Добрологии».

Отметим, автономную некоммерческую организацию «Добрология» в городском округе Лобня открыли для поддержки семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов детства.

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