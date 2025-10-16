Мастер-класс по робототехнике провели для пенсионеров в Королеве

«Долголеты» под руководством наставников научились программировать роботов и запускать их по заранее заданным маршрутам. Занятие не только доставило участникам позитивные эмоции, но и помогло им освоить современные технологии.

Напомним, клуб «Активное долголетие» начал работать в Королеве в 2019 году. Для жителей «серебряного» возраста там организовывают разнообразные активности. «Долголеты» участвуют в культурных и спортивных мероприятиях — поют, танцуют и катаются на сап-бордах, посещают бассейн, занимаются скандинавской ходьбой и йогой. Они также выезжают на экскурсии и изучают основы компьютерной и финансовой грамотности.

Присоединиться к увлекательной программе клуба «Активное долголетие» может любой житель Королева в возрасте старше 55 лет для женщин и старше 60 лет для мужчин.