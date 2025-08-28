Мастер-класс по рисованию портретов для детей участников СВО прошел в Одинцове

В Одинцовском историко-краеведческом музее состоялся особенный художественный мастер-класс для детей участников спецоперации. Его провели под названием «Мой папа — Герой!».

Провел занятие известный художник и педагог, член Союза художников России, выпускник Московского академического художественного института Петр Афанасьевич Чеканцев. Под его руководством юные участники создали трогательные и душевные портреты своих отцов.

Подобные мастер-классы проводят на регулярной основе в Одинцовском округе. Их цель — повысить интерес подрастающего поколения к творчеству и патриотизму.

