Мастер-класс по рисованию для пенсионеров проведут в Химках 20 сентября

Одноименный мастер-класс организуют в Доме культуры Лунево. Обучать пенсионеров будут опытные художники.

Все необходимые материалы предоставят на месте. Мероприятие начнется в 15:00.

«В нашем городе созданы все условия для развития творческих способностей. В Химках работают кружки для начинающих художников, певцов, музыкантов и танцоров. Регулярно проводятся занятия, которые открыты для всех желающих — как детей, так и взрослых. На этих уроках каждый может попробовать что-то новое и, возможно, найти для себя интересное хобби», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

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