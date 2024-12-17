Мастер-класс по рисованию для пенсионеров прошел в Мытищах

Мастер-класс помог реализовать свой потенциал и творческие возможности всем участникам. Благодаря подобным мероприятиям люди чувствуют заботу и внимание.

Мастер-класс по рисованию контформа прошел в библиотеке муниципального автономного учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» в рамках партийного проекта «Старшее поколение».

Это мероприятие провели для людей старшего поколения, которые хотят развить свои творческие способности и найти новые увлечения в свободное время.

Участники мастер-класса смогли ознакомиться с основами контурного рисования, техникой, которая может помочь выразить свои эмоции и чувства через линии и формы. Обучение провел опытный художник, участники получили возможность попробовать себя в этом виде искусства, и создать произведения искусства.

Гости мероприятия не только освоили техники рисования, обменялись опытом и идеями, но и провели время в теплой, душевной компании. Для многих, это событие стало отличной возможностью для социализации и общения, а также для развития личных навыков.

Проект «Старшее поколение» призван привлечь внимание к проблемам пожилых людей и создать условия для их активного участия в жизни общества.

Такие мероприятия помогают улучшить качество жизни, создать атмосферу творчества для людей старшего поколения, уделив им достаточно внимания и наполнив жизнь новыми смыслами.