Мастер-класс по реанимации прошел на озере Светлом в Воскресенске

Мероприятие в микрорайоне Лопатинский организовали инструкторы Российского Красного Креста, полицейские и представители молодежного центра «Олимпиец». Отдыхающих познакомили с приемами сердечно-легочной реанимации.

Такие навыки и знания могут спасти человеческую жизнь. Технику сердечно-легочной реанимация необходимо знать всем, кто проводит время у воды, чтобы успеть оказать помощь в критический момент.

Инструкторы показали и объяснили порядок проведения сердечно-легочной реанимации. Полученные навыки все желающие могли опробовать на манекенах, а конце мастер-класса также провели отработку спасения «утопающего» на добровольце.

В завершение мероприятия волонтеры и активисты «Движения первых» раздали отдыхающим на озере информационные листовки с правилами поведения у водоемов.