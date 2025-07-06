Мастер-класс по пляжному самбо прошел в парке Мира в Мытищах

Благодаря партийному проекту «Выбор сильных» на стадионе в парке Мира в Мытищах провели мастер-класс по пляжному самбо. Опытные тренера организовали для жителей округа разминку, показали базовые приемы этого вида спорта.

На мероприятии собрались депутат Московской областной думы Денис Перепелицын, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин, заслуженный тренер России Юрий Гончаров и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анжелика Бутенко.

По словам Дениса Перепелицына, пляжное самбо помогает укрепить здоровье, развить физические навыки и получить заряд бодрости.

«Меня очень радует, что так много ребят увлекаются таким важным видом спорта, как самбо. И особенно приятно, что опытные тренеры, которые сами добились больших высот, передают свои знания и опыт молодежи. Желаю всем участникам успехов, побед и крепкого здоровья!» — сказал депутат Мособлдумы.

Участники мастер-класса обучились основным приемам пляжного самбо под руководством опытных наставников. Гости мероприятия получили новые знания, навыки и пообщались с единомышленниками.

Отметим, что проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» направлен на поддержку спорта, здорового образа жизни и развитие физической культуры среди жителей городского округа Мытищи. Мастер-класс по пляжному самбо стал еще одним шагом в реализации этих задач.