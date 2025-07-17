Мастер-класс по плетению сумок и корзинок прошел в Зарайске
Творческая мастерская «PRO-декор» провела увлекательный мастер-класс в муниципальном округе Зарайск. Гостей ждали в центре досуга «Победа».
Рукодельница Екатерина Промова поделилась своими секретами и техниками плетения, открывая участникам разнообразие возможностей, которые предоставляет это занятие. В теплой и дружелюбной атмосфере гости погружались в мир творчества.
После изучения основ участники начали работать над корзинками и сумками. Каждый мог проявить свою индивидуальность и создать уникальные изделия.
Присутствующие обменивались опытом и идеями, и время пролетело незаметно. Мероприятие помогло научиться чему-то новому и найти единомышленников.
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