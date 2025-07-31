Мастер-класс по основам парашютного дела прошел в Воскресенске

Мероприятие в молодежном центре «Олимпиец» приурочили ко Дню парашютиста, который отмечался в России 26 июля. Занятие с ребятами провел ветеран боевых действий на Северном Кавказе, руководитель военно-патриотического клуба «Шторм» Василий Мусатов.

Сначала участники изучили тонкости учебной сборки и разборки парашютной системы. Каждая деталь требовала особого внимания, и инструкторы терпеливо поясняли все нюансы процесса, отвечая на многочисленные вопросы и помогая разбираться в сложных моментах.

Затем ребятам нужно было выполнить разборку и сборку автомата Калашникова, что потребовало не только знаний, но и ловкости, скорости и точности движений.

Завершился мастер-класс сложной эстафетой «С неба в бой», в которой участники показали целеустремленность и завидное упорство. Василий Мусатов и представители Союза десантников оценили стойкость ребят, их настойчивость и желание учиться.