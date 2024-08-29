Мастер-класс по организации культурных мероприятий провели в Воскресенске

Накануне начала творческого сезона и нового учебного года специалисты культурно-досуговой деятельности, библиотекари и педагоги городского округа Воскресенск собрались на мастер-классе по проведению торжественных мероприятий. Собравшимся раскрыли секреты работы ведущих на официальных церемониях.

Мастер-класс для работников культуры и досуга, сотрудников библиотек, педагогов детских школ искусств состоялся во Дворце культуры «Химик».

Опытом организации и проведения торжественных мероприятий с коллегами поделилась директор Коломенской филармонии Надежда Зубенина. Она рассказала об основных задачах ведущего на официальных событиях и церемониях, раскрыла профессиональные секреты. Присутствующие смогли задать вопросы и подискутировать.

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