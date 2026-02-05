Мастер-класс по оказанию первой помощи провели для студентов в Мытищах

В Мытищах прошел мастер-класс по первой помощи для студентов. Участники отработали действия в экстренных ситуациях под руководством опытных инструкторов.

Занятия провели специалист поисково-спасательного отряда «СПАС ГРАД» Евгений Маныкин и представитель местного отделения «Молодой Гвардии». Студенты Российского университета кооперации учились проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечения и помогать при травмах.

Особый акцент сделали на практике. Участники отрабатывали алгоритмы на манекенах, чтобы закрепить теорию.

«Раньше я многое знал только из книг, но не был уверен, что смогу помочь в реальности. Здесь нам все показали и дали попробовать. Теперь я понимаю, что от правильных действий может зависеть чья-то жизнь», — рассказал студент Федор.

По словам организаторов, такие навыки важны для каждого. Умение оказать первую помощь может спасти человека до приезда врачей.