Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Воскресенске

Около 30 юных спасателей из школы № 3 и активистов движения «Волонтеры Подмосковья» собрались 7 апреля в молодежном центре «Олимпиец». Мероприятие прошло в рамках проекта «Молодые герои: обучение первой помощи».

Инициатива реализуется в округе при грантовой поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Общественной палаты региона. Главная цель проекта — повышение уровня знаний и навыков школьников в экстренных ситуациях.

Ребятам подробно объяснили алгоритм действий: с чего начать помощь, кому звонить и как не навредить пострадавшему до приезда медицинских работников. Школьники освоили техники оказания помощи и отработали алгоритм действий при остановке сердца.

Исполнитель проекта, председатель местного отделения «Российского Красного Креста» Татьяна Воеводина подчеркнула, что задача — привить школьникам реальные навыки, которые останутся с ними надолго. Проект объединяет энтузиастов со всего города и позволяет доступным языком объяснить правила оказания первой помощи. В планах — обучить не менее 1600 учащихся округа.