Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в детском лагере в Дубне

В Дубне в детских лагерях проводят «Квесты безопасности», в рамках которых обучают детей оказывать первую медицинскую помощь и пеленать младенцев. Организаторы мероприятий — сотрудники Госавтоинспекции. Они уверены, что ребятам важно не отрываться от городской действительности и повторять правила безопасного поведения на дорогах.

Студенты-волонтеры показали детям, как проводить сердечно-легочную реанимацию, а также рассказали, что должно быть в автомобильной аптечке, как остановить кровь и и запеленать младенца. На игровом поле они организовали множество ситуаций, где ребята должны были принять решение.

«Задача — повторить с детьми правила дорожного движения, первую доврачебную помощь. Обыгрываем разные ситуации, чтобы они понимали, где на дороге их ждут ловушки», — пояснила инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции ОМВД России Анна Краснова.

«Квесты безопасности» созданы для профилактики детского травматизма во время летних каникул. В планах организаторов — провести такие игры в каждом лагере.