Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Балашихе

В Балашихе состоялся мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, организованный активистами местного отделения «Молодой гвардии Единой России» в рамках проекта «Здоровое будущее». Мероприятие объединило молодых людей, готовых освоить навыки, которые могут спасти жизнь в критической ситуации.

Под наставничеством специалистов подстанции скорой помощи участники изучили теоретические основы и отработали практические приемы. Медики объяснили, как действовать при травмах, останавливать кровотечения, накладывать повязки и вести себя в экстренных случаях. Особое внимание уделили практике: каждый смог применить знания под наблюдением профессионалов.

«Умение оказать первую помощь — это не просто навык, это шанс спасти человека. Спасибо медикам за их вклад в обучение молодежи. Такие занятия воспитывают ответственность и готовность прийти на помощь», — подчеркнул руководитель балашихинского отделения «Молодой гвардии» Алексей Егоров.

Мастер-класс стал важным шагом в формировании культуры безопасности и воспитании активной, социально ответственной молодежи. Подобные проекты не только учат спасать жизни, но и укрепляют уверенность в своих силах, делая общество сильнее.