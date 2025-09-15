Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в Воскресенске

Мероприятие было приурочено ко Всероссийскому дню оказания первой помощи. В парке усадьбы Кривякино собрались шесть команд, представляющих различные образовательные учреждения городского округа.

Мастер-класс прошел под руководством специалиста молодежного центра «Олимпиец» и председателя воскресенского отделения российского Красного Креста Татьяны Воеводиной. В роли инструкторов на площадках выступали студенты воскресенского колледжа и курсанты военно-патриотического клуба «Шторм».

Участники осваивали навыки сердечно-легочной реанимации, отрабатывали четкие действия в случае потери человеком сознания, а также учились останавливать кровотечения. Команды соревновались между собой, и в напряженной борьбе победителями стали ребята из школы № 3.

Все команды были награждены дипломами и памятными подарками.