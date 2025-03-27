Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в Серпухове

Волонтеры-медики из Серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа обучали членов «Молодой Гвардии Единой России» и военно-спортивного центра «Маргеловец», как проводить сердечно-легочную реанимацию и останавливать кровотечения. Мероприяте стало частью партийного проекта «Научись оказывать первую помощь — спаси жизнь».

Свои умения участники смогли потренировать на специальных фантомах, которые стимулируют грудную клетку человека. На мероприятии разыграли случаи из реальной жизни, на их примере ребята учились правильно оказывать первую медицинскую помощь.

Занятие посетил руководитель военно-спортивного центра «Маргеловец» Константин Оболонков. Он получил ранение

в зоне специальной военной операции и сейчас проходит реабилитацию, но это не помешало ему присоединиться к мероприятию и поддержать своих воспитанников.