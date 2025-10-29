Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел для школьников в Балашихе

В Балашихе прошел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, организованный активистами «Молодой гвардии». Мероприятие собрало школьников города, которые получили уникальную возможность освоить жизненно важные навыки и научиться правильно реагировать в экстренных ситуациях.

В ходе мастер-класса участники отработали технику правильного наложения повязок, познакомились с эффективными способами остановки кровотечений, а также подробно разобрали алгоритмы действий при различных травмах. Особое внимание было уделено практическим занятиям в условиях, максимально приближенных к реальным, что позволило ребятам лучше усвоить материал и подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

«Умение оказать первую помощь — это не только гражданский долг, но и проявление заботы о ближнем. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в повышение безопасности наших жителей, передавая им эти жизненно важные знания», — отметил руководитель «Молодой гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Программа мастер-класса охватывала широкий спектр ситуаций — от бытовых несчастных случаев до более серьезных происшествий. Все участники получили возможность задать вопросы экспертам и получить практические рекомендации, что помогло закрепить полученные знания и повысить уверенность в своих действиях.