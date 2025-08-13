Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи прошел в Котельниках

Местное отделение «Молодой гвардии Единой России» организовало в Котельниках практический мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Участникам рассказали об основах спасения жизни и показали базовые приемы.

Провел занятие молодогвардеец Элвин Алиев. Он окончил школу в Котельниках, а сейчас учится на хирурга и работает фельдшером. Под руководством Эльвина собравшиеся учились правильно накладывать повязки, отрабатывали технику сердечно-легочной реанимации и разбирали алгоритмы действий в экстренных ситуациях.

В конце встречи исполняющая обязанности руководителя отделения «Молодой Гвардии» в Котельниках Светлана Кормильцына вручила Элвину Алиеву в подарок фирменную футболку с надписью «Фельдшер». Презент стал символом признания его заслуг.

Следующий мастер-класс планируют провести в преддверии зимы. Участники разберут особенности оказания медицинской помощи в холодное время года.