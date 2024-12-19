Мастер-класс по новогоднему декору провели для детей в Химках

Творческое мероприятие состоялось в социальном комплексе «Восход». Участники разрисовали новогодние шары, которыми смогут украсить елки у себя дома.

Белые и синие оттенки — краски зимы. Именно такую палитру в творческом процессе использовали юные участники встречи. Добавили праздничного настроения ребятам и неповторимого волшебства игрушкам узоры и необычные дизайны.

«Новый год — время чудес и волшебства. Так, мастер–классы по созданию елочных игрушек становятся особенно актуальными. Кроме того, подобные мероприятия помогают проявить фантазию и сделать праздничный декор по–настоящему необычным и привлекательным», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Отметим, что в зимний сезон для жителей округа запланировано множество тематических мероприятий: спортивных и творческих мастер-классов, квестов и спектаклей.