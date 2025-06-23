Мастер-класс по мыловарению прошел для детей бойцов СВО в Мытищах

Организаторами выступили Андрей Гореликов — первый заместитель секретаря «Единой России» в Мытищах, Анжелика Бутенко — исполнительный секретарь, а также активисты «Молодой гвардии». Мастер-класс не только научил детей искусству мыловарения, но и помог проявить креативность.

Участники самостоятельно выбирали вид своего изделия — форму, цветовую гамму и аромат. Результатом творческого занятия стали не просто изделия ручной работы, а настоящие крафтовые сувениры. Организаторы надеются, что помогли ребятам раскрыть творческий потенциал и погрузиться в мир интересного ремесла, которое в будущем может стать их профессией или хобби.

«Помощь семьям военнослужащих — это не просто единоразовое событие, это наша общая обязанность. Такие мероприятия позволяют детям осознать, что они не одиноки, что о них заботятся и что рядом есть те, на кого можно положиться», — поделился Андрей Гореликов, первый заместитель секретаря «Единой России» в Мытищах.

Мастер-класс получился теплым и очень душевным. Подобные занятия проходят в Мытищах на постоянной основе. Волонтеры «Молодой гвардии» на каждом мероприятии стараются создать атмосферу добра, чтобы семьи бойцов чувствовали поддержку и заботу.