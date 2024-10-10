Мастер-класс по лоскутному шитью прошел в клубе «Активное долголетие» в Лобне

Участников проекта «Активное долголетие» познакомили с тонкостями лоскутного шитья. Для пенсионеров Лобни провели мастер-класс и показ готовых изделий.

Дизайнер Наталья Афоничкина продемонстрировала гостям мероприятия одежду, сделанную в технике лоскутного шитья. После знакомства с коллекцией мастера долголеты изучили особенности изготовления таких изделий на организованном для них мастер-классе.

Пенсионеры признались, что творческое мероприятие им очень пришлось по душе, вдохновило и позволило почувствовать себя частью важного созидательного процесса.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».