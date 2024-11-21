Мастер-класс по лабораторной диагностике крови прошел в МОНИКИ

Врачи учреждения рассказали школьникам о строении клеток крови, их уникальных свойствах и процессе кровоснабжения. Участники обсудили все этапы общего анализа крови, начиная с забора крови и заканчивая печатью результатов. Также состоялась дискуссия о том, почему автоматический анализатор не может полностью заменить живого врача.

После теоретической части аудитория превратилась в настоящую лабораторию, в которой школьники ознакомились с устройством микроскопов и пробовали работать с ними. В рамках практической части участники на стабилизированных препаратах крови учились определять патологии и делать выводы о наличии различных заболеваний, таких как железодефицитная и В-12-дефицитная анемия.

В завершение мероприятия эксперты МОНИКИ рассказали о нескольких заболеваниях крови, обсудили их опасность и представили способы профилактики этих болезней, а также поддержания баланса микроэлементов в организме.