Мастер-класс по конькобежному спорту прошел для детей из Курской области в Подмосковье

Двукратный призер Олимпийских игр, 20-кратная чемпионка России Екатерина Лобышева провела мастер-класс по конькобежному спорту для детей из Курской области, а также для детей участников СВО. Об этом сообщили в Минспорта Московской области.

​«Дети очень энергичные и активные, но главное — это их эмоции: увидела неподдельные восторг и радость. Они все справились со своим страхом и признались мне, что впервые увидели такой большой и красивый ледовый стадион», — прокомментировала Лобышева.

Занятия прошли на конькобежной арене в Коломне. Ребятам выдали необходимую экипировку и коньки для тренировки. Отмечается, что многие из детей вышли на лед впервые. ​Вместе с Екатериной Лобышевой освоить новый вид спорта ребятам помогали волонтеры из коломенского дома культуры «Тепловозостроитель».

Напомним, сейчас более 30 эвакуированных из Курской области детей проживают в Семейном центре «Вдохновение» в Коломне. Здесь они окружены вниманием и заботой, также у них есть возможность заниматься любимыми видами спорта.

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