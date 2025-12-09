Мастер-класс по кинопроизводству провели для школьников в Королеве

Киностудия имени Горького организовала серию мастер-классов в рамках образовательного проекта «Кинокампус». Воспитанники Центра художественного мастерства попробовали себя в разных направлениях современной киноиндустрии.

Ребята освоили принципы работы с камерой смартфона и узнали секреты качественного монтажа. Тем, кто видит себя в роли оператора, подробно рассказали о работе с профессиональной техникой и приемах композиции кадра.

Школьники изучили основы мобильного фильммейкинга и блогинга и процесс создания комиксов. Как художники-постановщики учащиеся прошли ключевые этапы превращения творческой задумки в полноценный фильм.

Отдельное внимание на мастер-классе уделили постпродакшну, начиная от съемки сцены и заканчивая финальной обработкой материала. Ребятам продемонстрировали современное оборудование, которое используется в киноиндустрии, а также дали практические советы по выбору кадров и обработке изображений.

Завершением занятия стали беседа с актером Антоном Филипенко и кинокритиком Егором Москвитиным, а также просмотр новогодних комедий «Письмо Деду Морозу» и «Елки-иголки».