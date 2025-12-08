Мастер-класс по кинопроизводству прошел в молодежном центре «Космос» в Королеве

В молодежном центре «Космос» в Королеве провели кино-мастерскую по инициативе молодых кинематографистов — режиссера Ивана Лавренкова и продюсера Александры Гуляевой. Участники узнали про основные этапы производства кинолент.

Иван Лавренков, снявший в 2025 году свой дебютный фильм «Кукушка, которая покинула Часы», рассказал про основные этапы — от разработки сценария и заканчивая процессом съемок и пост-продакшена.

Ребята узнали исторические факты про кинематограф: когда появился первый аппарат и цифровые камеры, какие спецэффекты использовали.

Участникам предоставили практические рекомендации по созданию и развитию собственных проектов. Ребята получили ценные советы и обменялись впечатлениями о встрече. Организаторы отметили, что киномастерская и дальше продолжит свою работу.