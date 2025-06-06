Мастер-класс по йоге пройдет в поселке Заречный Одинцовского округа 15 июня

На стадионе местрой школы в рабочем поселке Заречье Одинцовского городского округа 15 июня в 17:00 пройдет открытый мастер-класс по йоге. Это мероприятие приурочили к Международному дню йоги, который отмечают во многих странах мира.

Участников мастер-класса ожидает насыщенная программа, включающая практику Power Yoga под завораживающие звуки инструмента ханг-драм. Также запланировали медитацию, в процессе которой используют тибетские чаши и гонги, создающие уникальную атмосферу для глубокого расслабления.

Кроме того, для гостей мероприятия организуют концерт этнической музыки. Также участники побывают на нескольких дополнительных мастер-классах, которые проведут опытные инструкторы.

Отметим, что это событие организовали при поддержке Посольства Индии в России благодаря государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Участие в мастер-классе абсолютно бесплатное, однако необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (905) 584-20-03.

Организаторы рекомендуют гостям взять с собой йога-мат, воду, головной убор, а также средства для защиты от солнца, чтобы сделать свое времяпрепровождение максимально комфортным.