Мастер-класс по изготовлению зефира прошел в институте детства в Мытищах

Посвященный Всемирному дню артрита мастер-класс по приготовлению зефира организовали в отделении ревматологии Научно-исследовательского клинического института детства в Мытищах. Под руководством мастера маленькие пациенты делали своими руками фигурки из маршмеллоу.

Накануне Всемирного дня артрита, который отмечают 12 октября, для юных пациентов отделения ревматологии Научно-исследовательского клинического института детства прошло занятие по изготовлению зефирок.

«Мы очень хотели немного скрасить будни наших юных пациентов. Каждый день они проходят сложную терапию, различные инструментальные и лабораторные исследования, лечебные процедуры, поэтому вот такие яркие впечатления и радостные события будут только во благо. Все ребята с удовольствием включились с изготовление маршмеллоу, а нашим малышам помогали мамы», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства, профессор Нисо Одинаева.

Она также отметила, что во всем мире от артрита страдают порядка 350 миллионов человек. Свыше 50 тысяч детей с ревматическими заболеваниями насчитывают в России. Современной медицине известны более 100 видов артрита и связанных с ним заболеваний: анкилозирующий спондилит, ювенильный и ревматоидный артрит, остеартроз, красная волчанка и другие.

«Все это мы лечим в отделении ревматологии Научно-исследовательского клинического института детства. Благодаря современной терапии у наших пациентов есть все шансы сохранить качество жизни и прожить долгую жизнь», — подчеркнула главный ревматолог Московской области, заведующая отделением ревматологии Научно-исследовательского клинического института детства, кандидат медицинских наук Юлия Котова.

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