Мастер-класс по изготовлению пасхального цыпленка пройдет в Дмитрове 19 апреля

Управление культуры туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского округа

Фото: Управление культуры туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского округа

Парк имени Лямина в Дмитрове опубликовал афишу мероприятий на выходные. Гости смогут изготовить пасхального цыпленка и принять участие в командной эстафете.

Например, 19 апреля пройдут спортивная разминка и командная эстафета под руководством опытных тренеров. Для любителей творчества организуют программу «Играем — не скучаем!», а также мастер-классы по изготовлению сувениров на Пасху, в том числе праздничного цыпленка.

Для гостей подготовили насыщенную программу, которая пройдет 19 и 20 апреля. Жители округа поучаствуют в спортивных, творческих и семейных мероприятиях.

Семейный праздник «Здорово заживем!» пройдет 20 апреля. Посетители поучаствуют в конкурсах, играх и спортивных состязаниях. В этот же день состоятся мастер-классы «Умелые ручки» и «Сделано в парке».

«Приглашаю всех провести эти выходные активно, весело и с пользой! В парке подготовлена отличная программа для всей семьи — спорт, творчество и праздничное настроение гарантированы», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.